تشهد قائمة الهدافين في دوري روشن السعودي للمحترفين تواجد الثلاثي في الفريق الاتحادي يوسف النصيري، وجورج إيلينيكنا، وستيفن بريجوين، برصيد 4 أهداف لكلٍ منهم، بعد خوض العميد 7 مباريات بالدوري.



وجاءت أهداف يوسف النصيري في فريق الفيصلي (هدفين)، والخلود والفيحاء (هدف واحد) في كل من الفريقين.



جورج إيلينيكنا (هدفين) في فريق النصر، والقادسية والفيحاء (هدف واحد) في كل من الفريقين، وسجل ستيفن بريجوين «هاتريك» في الحزم، والفيصلي (هدف واحد).



ويطمح الثلاثي يوسف النصيري، وجورج إيلينيكنا، وستيفن بريجوين إلى مواصلة هز شباك الخصوم وتحقيق الانتصارات وحصد النقاط في الدوري.