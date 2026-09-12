أغلق مدرب فريق الاتحاد ينز فيسينغ ملف دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن نجح في الوصول مع العميد إلى النقطة 17 من أصل سبع مباريات خاضها الفريق استطاع خلالها تحقيق الانتصارات في خمس مباريات أمام فرق القادسية 0/1، والحزم 2/3، والنصر 1/2، والفيحاء 1/2، والفيصلي 1/3، وتعادل في مباراتين ضد الخلود 1/1، والفتح 0/0.



وفتح المدرب فيسينغ ملف دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، الذي سيواجه الفريق الاتحادي نظيره الشمال القطري (الإثنين) القادم، الساعة 7:00 مساءً، على استاد البيت بمدينة الخور، ويسعى المدرب فيسينغ لتحقيق الانتصار والعودة مع فريقه لجدة بالثلاث نقاط.



إذ سيمنح المدرب فيسينغ لاعبي الاتحاد راحة لبضعة أيام خلال توقف المنافسات المحلية والقارية، والعمل على معالجة السلبيات الفنية في الفريق من أجل مواصلة المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.