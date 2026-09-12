أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بعدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.