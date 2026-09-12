حسم الفنان المصري محمود عبد المغني خريطة مشاركاته الدرامية خلال الفترة القادمة، بعدما تعاقد على بطولة مسلسلين جديدين، أحدهما ينافس به في موسم دراما رمضان 2027، بينما ينتمي الآخر إلى الأعمال المقرر عرضها خلال موسم الأوف سيزون.

إياد نصار يجمعه بـ«قاصد كريم»

وانضم محمود عبد المغني إلى فريق مسلسل «قاصد كريم»، الذي يخوض بطولته الفنان الأردني إياد نصار، في عمل يتكون من 15 حلقة، ومن المنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم لعام 2027.

ويحمل المسلسل توقيع المؤلف عبد الرحيم كمال، فيما يتولى أكمل شهير مهمة الإخراج، ليكون العمل أحد التجارب الدرامية التي يراهن عليها عبد المغني في الموسم الرمضاني القادم.

أحمد حاتم في «النداهة»

وبالتوازي مع تحضيراته لـ«قاصد كريم»، تعاقد عبد المغني على المشاركة في بطولة مسلسل «النداهة»، الذي يجمعه بالفنان أحمد حاتم، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن المقرر عرضه ضمن موسم الأوف سيزون.

ويأتي ارتباط عبد المغني بالعملين في وقت تصدر فيه اسمه المشهد خلال الأيام الماضية، على خلفية حالة الجدل التي أعقبت تعرضه للإساءة خلال إحدى حلقات برنامج يُعرض عبر موقع «يوتيوب».

وأثارت الواقعة غضب عدد من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعلنوا دعمهم لمحمود عبد المغني، معبرين عن رفضهم لما تعرض له، لتتسع دائرة التضامن معه بالتزامن مع تحضيراته لأعماله الدرامية الجديدة.

تفاصيل الأزمة وتضامن النجوم

وكانت اندلعت أزمة محمود عبد المغني بعد تعليق ساخر خلال إحدى حلقات برنامج صانع المحتوى محمد طاهر، ما أثار موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره متابعون تقليلًا من تاريخه الفني وأعماله.

وتصاعدت ردود الفعل مع إعلان عدد من نجوم الفن تضامنهم مع عبد المغني، بينهم محمد إمام ومي عز الدين وأمير كرارة وحسن الرداد وأحمد زاهر وغيرهم. وفي المقابل، حذف محمد طاهر المقطع من حساباته، وقدم اعتذارًا عن الواقعة، مؤكدًا تحمله مسؤولية ما يعرض في برنامجه، حتى إن لم يكن صاحب التعليق محل الأزمة.