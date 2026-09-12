يستعد الفنان السعودي ناصر الدوسري لخوض مرحلة جديدة من مشواره الفني، من خلال مجموعة من الأعمال المنتظرة التي تجمع بين الدراما السعودية والتعاونات الدولية، كاشفاً لـ«عكاظ» تفاصيل مشاريعه وخطته الفنية خلال الفترة القادمة.



«الساعة الأخيرة» في ديسمبر

وقال الدوسري إنه يترقب عرض مسلسل «الساعة الأخيرة» خلال ديسمبر القادم، في تجربة يتعاون خلالها مع المخرج البريطاني كولن تيج، معرباً عن حماسه لعرض العمل ولقاء الجمهور من خلاله.



عودة «خالد بن ناصر» في «شارع الأعشى»

وعلى صعيد دراما رمضان 2027، أكد الدوسري استمرار تواجده في الموسم الثالث من مسلسل «شارع الأعشى»، مجدداً تقديم شخصية «خالد بن ناصر»، التي حققت حضوراً لافتاً لدى الجمهور خلال المواسم السابقة. وأكد سعادته بما حققته الشخصية من نجاح وتفاعل، مشيراً إلى أن ردود فعل الجمهور والصدى الذي تركه الدور كانا من أبرز العوامل التي جعلته متحمساً للعودة إلى العمل وتقديم الشخصية من جديد. وكشف أن التحضيرات الخاصة بالموسم الثالث تنطلق خلال أكتوبر القادم، تمهيداً لبدء التصوير والاستعداد لعرض العمل ضمن السباق الرمضاني لعام 2027.



التعاون مع نجوم مصر

وعن إمكانية خوض تجربة فنية مصرية، أعرب الدوسري عن أمنيته في التعاون مع عدد من نجوم مصر خلال الفترة القادمة، مؤكداً استمتاعه بمتابعة الأعمال المصرية وتقديره للتجارب الفنية التي يقدمها نجومها. وأشار إلى أن لديه عدداً كبيراً من الأصدقاء في مصر، وهو ما يجعله متحمساً لخوض تجربة فنية مصرية، سواء من خلال السينما أو الدراما، إذا توفرت الفرصة المناسبة.



صناع الموسم الثاني

وشهد الموسم الثاني من شارع الأعشى حضوراً لافتاً لعدد من الأسماء البارزة في الدراما الخليجية، ضمن توليفة فنية ضمت: براء عالم، وإلهام علي، وخالد صقر، وعائشة كاي، ولمى عبدالوهاب، وناصر الدوسري، إلى جانب آلاء سالم، ومهند الحمدي، وأميرة الشريف، ومها الغزال، وباسل الصلي، وطرفة الشريف، وعدد آخر من الفنانين.