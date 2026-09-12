يواصل المنتخب اليمني بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي تحضيراته الفنية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27)، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.



ووصلت بعثة المنتخب اليمني إلى مدينة جدة يوم الجمعة الماضي، ليكون بذلك أول المنتخبات الواصلة استعداداً لخوض منافسات البطولة الخليجية.



ويشارك المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت.



ومن المقرر أن يتواصل خلال الأيام القادمة وصول بقية المنتخبات المشاركة إلى جدة، وفق جداول الوصول المعتمدة، تمهيداً لبدء تحضيراتها النهائية قبل انطلاق منافسات «خليجي 27».



وتواصل اللجنة المنظمة استعداداتها التنظيمية والتشغيلية لانطلاق «خليجي 27»، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وسط جاهزية مختلف المواقع والخدمات المخصصة للمنتخبات والجماهير والإعلام.