أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي ومنسوبات الوزارة وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية، وذلك في نسختها الأولى، بجوائز مالية يصل مجموعها إلى 3 ملايين ريال موزعة على خمسة فروع، ابتداءً من غدٍ (الأحد) 2/ 4/ 1448.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع منسوبي ومنسوبات الوزارة وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية على حفظه وتلاوته بإتقان، في امتداد لنهج المملكة في خدمة كتاب الله تعالى منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تواصل الدولة دعم المبادرات والمشاريع التي تعنى بالقرآن الكريم حفظًا وتعليمًا ونشرًا وتشجيعًا لأهله.

وتتضمن المسابقة (5) أفرع لحفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتجويد، بإجمالي جوائز قدرها 3 ملايين ريال، موزعة على النحو التالي:

ـ الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا، مجموع الجوائز 1,200,000 ريال.

ـ الفرع الثاني: حفظ 15 جزءًا، مجموع الجوائز 800 ألف ريال.

ـ الفرع الثالث: حفظ 10 أجزاء، مجموع الجوائز 500 ألف ريال.

ـ الفرع الرابع: حفظ 5 أجزاء، مجموع الجوائز 300 ألف ريال.

ـ الفرع الخامس: حفظ جزءين، مجموع الجوائز 200 ألف ريال.

واشترطت المسابقة أن يكون المتسابق والمتسابقة من منسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية من ضباط أو أفراد أو موظفين مدنيين أو طلاب، على رأس العمل أو في مرحلة الدراسة، وأن يجتاز المرحلة الأولية بنسبة لا تقل عن 85%، كما يلزم المتسابق العسكري بالزي الرسمي أثناء المشاركة، والالتزام بالفرع المحدد في بطاقة الترشيح، على أن يكون مقدار الحفظ متتاليًا، وفي حال كان الحفظ متفرقًا يُراعى ألا يتجاوز ثلاثة مواضع من المصحف وأن يبدأ الحفظ من أول الجزء وينتهي بنهايته.

وأكد المشرف العام على المسابقة عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور عبدالسلام السليمان أن العناية بالقرآن الكريم نهجٌ راسخٌ لهذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رافعًا الشكر والتقدير لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه وعنايته بكتاب الله تعالى وأهله، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تأتي امتدادًا لجهوده في تعزيز العناية بكتاب الله، وتشجيع منسوبي ومنسوبات إمارات المناطق والقطاعات الأمنية على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته والارتباط بهديه.

وأوضح أن المسابقة -التي انطلقت بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز- تأتي وفاءً لجهود الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي قاد وزارة الداخلية لسنوات طويلة، وكان معروفًا بعنايته بكتاب الله وحرصه على دعم البرامج التي تعزز حفظه والعناية بأهله، إيمانًا منه بأن القرآن الكريم أساس لبناء الإنسان الصالح، ودعامة مهمة لتعزيز الأمن الفكري والاستقامة السلوكية في المجتمع.