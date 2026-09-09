أعلن نادي الرياض، اليوم (الأربعاء)، تشخيص إصابة نجمه المصري محمود حسن «تريزيغيه» في المباراة الماضية أمام الخليج في دوري روشن السعودي، ومدة غيابه.

تفاصيل إلإصابة ومدة الغياب

وقال الرياض في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة محمود تريزيغيه، لاعب الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، على أن يغيب اللاعب عن الملاعب 4 أسابيع، ويستكمل برنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بالتنسيق مع طبيب الفريق الأول بالنادي».

وكان «تريزيغيه» قد انضم إلى الرياض الشهر الماضي في صفقة انتقال حر، عقب إنهاء عقده مع الأهلي المصري.

أرقام «تريزيغيه»

وشارك الجناح الأيسر المصري في 6 مباريات بقميص الرياض هذا الموسم، سجل خلالها هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.