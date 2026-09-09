اقترب الدولار اليوم، إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعات للبنوك المركزية الأسبوع المقبل.

وتعرض الدولار لضغوط، من أهمها المكاسب الكبيرة التي حققها الين خلال الأسبوع الماضي، وتغير التوقعات قبيل قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأمريكي، وبنك اليابان المركزي.

وانخفض الدولار 0.4% إلى 153.40 ينًا، ليكون غير بعيد عن أدنى مستوى له البالغ 152.89 ينًا، مقلصًا خسائره أمام العملات الرئيسة الأخرى, ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار 0.02% إلى 0.81 بعد خسائر سابقة.

واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست من العملات الرئيسة الأخرى، من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، واستقر عند 98.80.

وصعد اليورو 0.05% إلى 1.1628 دولار، مقتربًا من أعلى مستوياته في أسبوعين، فيما تراجع الدولار الكندي 0.15% مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.38 دولار كندي للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.722 دولار.