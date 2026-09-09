تعادل الأهلي مع مضيفه المقاولون العرب بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأربعاء)، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جابر يتقدم للمقاولون

افتتح إسلام جابر التسجيل للمقاولون العرب من ركلة جزاء في الدقيقة 39، نفذها على يسار حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

زيزو يتعادل للأهلي

وبالطريقة نفسها، تعادل أحمد سيد «زيزو» للأهلي في الدقيقة 58، من ركلة جزاء نفذها أيضاً على يسار حارس المقاولون العرب محمد فوزي.

وفشلت محاولات الأهلي في خطف الفوز خلال الدقائق المتبقية، ليُهدر «المارد الأحمر» أول نقطتين في الموسم الحالي، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما وصل المقاولون العرب إلى النقطة الرابعة في المركز الـ13.