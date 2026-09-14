في قرارات حاسمة، اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري حزمة من الإجراءات بشأن التناول الإعلامي المتعلق بالحياة الخاصة لأسرة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على خلفية ما اعتبره المجلس تجاوزًا للقواعد المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي.

منع ظهور زوجة حسام حسن

وألزم المجلس جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور دان آدم، زوجة الكابتن حسام حسن، عبر شاشاتها أو منصاتها، وذلك لأجل غير مسمى.

وشمل القرار كذلك منع نشر أو إتاحة أي محتوى يتعلق بهذا الموضوع عبر الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات المشمولة بأحكام القانون.

استدعاء 3 قنوات

وقرر المجلس استدعاء الممثلين القانونيين لقنوات «النهار» و«الشمس» و«مودرن إم تي أي» إلى جلسات استماع، للوقوف على ملابسات التغطيات الإعلامية التي تناولت تفاصيل من الحياة الخاصة والشخصية والأسرية لأسرة المدير الفني للمنتخب المصري.

وأوضح المجلس أن هذه التغطيات تضمنت ما يخالف الأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عنه، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات ما جرى.

مخاطبة اتحاد الكرة

وفي إجراء ثالث، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص داخل المنظومة الرياضية، لإعمال شؤونه واتخاذ ما يراه مناسبًا حيال الكابتن حسام حسن وتداعيات الأزمة الأخيرة.

وأكد المجلس أن قراراته تأتي في إطار تطبيق الضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، وليس بهدف تقييد حرية الصحافة والإعلام.

وشدد على أن احترام الحياة الخاصة والآداب العامة يمثل أحد مقومات الإعلام المسؤول، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الخصوصية، مع الالتزام بالأكواد والضوابط المهنية والأخلاقية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.