تواصل المدارس الصينية ابتكار طرق غير تقليدية لمنح الطلاب قسطًا من الراحة خلال يومهم الدراسي، بعدما بدأت مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد اعتماد مقاعد ومكاتب تتحول إلى أسرّة صغيرة مخصصة للقيلولة، في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا براحة الطلاب خلال فترة الظهيرة.

وفي مدينة ووهو بمقاطعة آنهوي، أُدرج توفير مئات مجموعات القيلولة ضمن مشروعات تحسين مستوى المعيشة لعام 2026، وبدأت مدارس التعليم الإلزامي بالفعل في استخدام هذه المقاعد التي يمكن تعديلها لتتحول من كرسي دراسي عادي إلى مساحة استرخاء مريحة خلال استراحة الغداء.

وتتيح هذه التصاميم للطلاب الاستلقاء بدلًا من النوم على المكاتب بطريقة مرهقة للرقبة والذراعين، إذ تأتي المقاعد بمساند ظهر قابلة للإمالة وأجزاء قابلة للتمديد؛ ما يجعلها تجمع بين وظيفة الكرسي التقليدي وسرير القيلولة في آن واحد.

وتأتي هذه الخطوة بعد إصدار الهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين معيارًا فنيًا خاصًا بمكاتب وكراسي القيلولة، يتضمن مواصفات دقيقة تتعلق بالارتفاع وزوايا الإمالة والمساحة أسفل المكاتب، لضمان ملاءمتها لاحتياجات الطلاب ومراحل نموهم.

وتخصص المدارس الصينية عادة نحو ساعتين لفترة الغداء والراحة، في إطار سياسات حكومية تهدف منذ سنوات إلى تعزيز حصول الطلاب على نوم كافٍ خلال اليوم الدراسي، بما في ذلك تشجيع القيلولة في منتصف اليوم كجزء من روتين صحي متكامل.