أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,786 قتيلًا و174,771 مصابًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين القتلى من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.



في السياق ذاته، قتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في عمليات إطلاق نار استهدفت منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع إصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة في مدينة غزة وتجمعات للفلسطينيين في بلدة الزوايدة ومدينة خان يونس.



عمليات دهم وتفتيش واسعة



أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خلال اقتحامها بلدة بيت أولا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيًا على الأقل، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدن جنين، والخليل، وبيت لحم، تخللها اقتحام للمنازل والعبث بمحتوياتها.