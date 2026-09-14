شدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، مؤكداً موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.



وخلال استقبال المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، بيكا هافيستو، اليوم (الإثنين) بحث عبد العاطي مستجدات الأزمة السودانية، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد ودعم مسارات التهدئة.



أكد عبد العاطي أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع في السودان، بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة البلاد وتلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.



كما أكد الجانبان أهمية احترام سيادة السودان، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني.



من جانبه، أشاد المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان بالدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان، وبالجهود التي تضطلع بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي للمساهمة في إنهاء الأزمة.



وأكد هافيستو حرص الأمم المتحدة على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر، بما يسهم في إنهاء الصراع ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.