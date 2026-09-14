تخيل أن يرن هاتفك، وتسمع صوت ابنك يصرخ مستغيثاً لأنه تعرض لحادثة ويريد مبلغاً مالياً فورياً، أو يتصل بك موظف البنك ليخاطبك بلهجتك المحلية المألوفة طالباً تحديث بياناتك «لأسباب أمنية». قبل أن تتصرف بدافع الحب أو الخوف، توقف! أنت لست أمام حالة طوارئ، بل أمام فخ مرعب من هندسة الذكاء الاصطناعي.

المكالمة التالية التي ستتلقاها قد لا تكون من إنسان على الإطلاق، بل من برنامج متطور قادر على استنساخ أي صوت وتزوير كل لهجة، مما يجعل كشف الخداع أمراً شبه مستحيل، ويحول نبرة الثقة الأسرية واللكنات المحلية الدقيقة إلى أخطر ثغرة أمنية تهدد أموالك وبياناتك.

كيف تعمل الحيلة؟

لم يعد الاحتيال الصوتي مجرد مكالمات آلية واضحة، بل أصبح لعبة ذكاء اصطناعي فائق يستهدف أعمق نقطة ضعف لديك: الثقة بالأقارب والبنوك المحلية.

سلاح اللهجة المحلية: تشير دراسة حديثة لجامعة «أبيرتاي» إلى أن الناس يفترضون تلقائياً أن الكلام الصادر بالذكاء الاصطناعي هو كلام بشري، ويصبح هذا الافتراض أكثر خطورة عند استخدام اللهجات الإقليمية واللكنات، لأن العقل البشري يمنح ثقة أكبر للمتحدث الذي يبدو مألوفاً أو يتحدث كفرد من المجتمع، ولا يتوقع أن تتمكن الآلة من محاكاة هذه التفاصيل الدقيقة.

الخداع العاطفي: تعزز دراسة أخرى نُشرت في «Journal of Marketing Research» هذا المفهوم، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الأصوات المتشابهة يرتبطون بمستويات أعلى من الثقة والإقناع، حتى دون سبب منطقي آخر للمصداقية. ويستغل المحتالون هذا التأثير العاطفي لإسقاط ضحاياهم عبر مكالمات «انتحال شخصية الأقارب» أو «موظفي البنوك».

أصبحت القدرة على استنساخ أي صوت متاحة للجميع. وتروّج شركات متخصصة، مثل «ElevenLabs»، لإمكانية استنساخ الصوت بصورة فورية بالاعتماد على تسجيل صوتي قصير لا تتجاوز مدته 10 ثوانٍ فقط، يمكن للمحتال الحصول عليها بسهولة من مقاطعك الصوتية أو فيديوهاتك المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه البرامج لا تكتفي باستنساخ النبرة العامة، بل تسللت إلى تفاصيل اللهجات المحلية الدقيقة، محولة الثقة الأهلية والتواصل الفطري إلى أداة اختراق سيبراني تستهدف مدخراتك وحياتك الخاصة.

جدار الحماية

لقد أصبح «الصوت المألوف» فخاً بامتياز. ولهذا تحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) رسمياً من قدرة المحتالين على إنشاء نسخ مستنسخة من الأصوات، وتنصح المستهلكين بعدم الوثوق بالمتصل لمجرد أن نطقه يبدو صحيحاً، وصوته كان مألوفاً، حتى لو ادعى أنه موظف البنك ويتحدث بلهجتك.

ولتفادي الوقوع في هذا الفخ المرعب، تتبلور الإجراءات الحازمة للوقاية في خطوات بسيطة وتقليدية: