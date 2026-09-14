استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، يرافقه عدد من نواب الرئيس وعمداء الكليات وقيادات الجامعة، وذلك بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أن ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة يجسد حرصها على بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير البيئة التعليمية والارتقاء بجودة مخرجاتها، بما يواكب متطلبات المستقبل.

وقدّم السقاف لنائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن سير العملية التعليمية واستعدادات الجامعة مع بدء العام الجامعي الجديد، والترتيبات والتنظيمات المتخذة لضمان جاهزيتها، بما في ذلك تهيئة المرافق والمنشآت الجامعية، واستكمال المتطلبات اللازمة لانتظام الدراسة، إضافة إلى تهيئة البيئة الأكاديمية والإدارية، بما يضمن سير العام الجامعي وفق أعلى مستويات الجاهزية، ويوفر للطلبة ومنسوبي الجامعة بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة.

ورفع السقاف شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته المستمرة.