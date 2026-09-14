أمير نجران يلتقي عدداً من عُمد الأحياء ويؤكد أهمية دورهم في خدمة المجتمع

التقى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه اليوم (الإثنين)، عدداً من عُمد الأحياء بمنطقة نجران.

وأكد أمير منطقة نجران أهمية الدور الذي يقوم به عُمد الأحياء في خدمة المواطنين، والتواصل المباشر مع سكان الأحياء والمراكز، ومعرفة أحوالهم وحاجاتهم، بما يعزز دورهم في خدمة المجتمع.

ونوه بأهمية تواجد العمدة ميدانياً وقربه من سكان الحي، والإلمام بأوضاعهم، والإسهام في إصلاح ذات البين، والتعرف على الحالات الاجتماعية وحاجات السكان، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.



كما شدد على أهمية التكامل بين العُمد والجهات الأمنية والخدمية، بما يسهم في تعزيز دورهم الميداني، وسرعة نقل الملاحظات والحاجات ومعالجتها وفق الاختصاص.من جانبهم، عبّر عُمد الأحياء عن شكرهم لأمير منطقة نجران على اهتمامه ومتابعته، مؤكدين حرصهم على أداء مهامهم وخدمة سكان الأحياء والمراكز.