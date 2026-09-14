أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ30,640 قطعة عقارية في مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة المكرمة، منها 16,065 قطعة في منطقة الشرقية، و4,972 قطعة في منطقة الرياض، و9,599 قطعة في منطقة القصيم، و4 قطع في منطقة مكة المكرمة، ابتداءً من (الأحد) 20 سبتمبر 2026م، الموافق 9 ربيع الآخر 1448هـ، وحتى نهاية (الخميس) 24 ديسمبر 2026م، الموافق 15 رجب 1448هـ.

الأحياء المستفيدة

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة في المنطقة الشرقية في محافظة الرفيعة تشمل: حي النسيم، حي النزهة، حي الياسمين، حي الدوائر الحكومية، وعددًا من المناطق الأخرى، وفي الصداوي: حي هجرة الطليعة، حي الصداوي، حي الحيرة، حي المتياهة الجنوبية، وعددًا من المناطق الأخرى، وفي السعيرة: حي معرج السوبان، حي السعيرة، حي خبيراء، وفي القيصومة: حي أم قليب، وفي اللهابة: حي الخزامى، حي الشروق، حي هجر، حي الهداء، حي الأثير، حي البستان، وعددًا من المناطق الأخرى، وفي حفر الباطن: حي مخطط هجرة النظيم، حي درب الإبل، حي القلت، وعددًا من المناطق الأخرى، وفي قرية العليا: حي المحوى، حي صلالة، حي الشيط، حي الرديفة.

معايير محددة

تشمل الأحياء المستفيدة في منطقة الرياض في الحلوة: حي الغضا، جزءًا من حي الخزامى، جزءًا من حي العطيان، حي الكريس، وفي حوطة بني تميم تشمل: حي النخيل، وعددًا من المناطق الأخرى في المحافظات التالية: ساجر، حوطة سدير، نفي، تمير، المجمعة، الدرعية، الجمش، أشيقر، كما يبدأ التسجيل في منطقة القصيم في عدد من المناطق في المحافظات التالية: دخنة، ضرية، أبانات، كما تشمل الأحياء المستفيدة في منطقة القصيم في ضرية: جزءًا من مركز المطيوي، حي المحمدية، حي الروابي، جزءًا من حي مركز المطيوي، جزءًا من قرية الرميثة، حي غرناطة. ويبدأ التسجيل في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف في: جزء من حي الهدا، وفي محافظة جدة يبدأ التسجيل في جزء من حي الحمراء. وبينت أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

اشتراطات لازمة

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002. وابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.