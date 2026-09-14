أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم (الاثنين) صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط في وزارة الكهرباء؛ عن «جريمة الكسب غير المشروع»، إضافة إلى إلزامه برد مبلغ 25.7 مليار دينار يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة المالية التي تعادلها.

وقالت الهيئة في بيان إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدان علاء سمير راشد، المدير العام لشركة توزيع كهرباء الوسط في وزارة الكهرباء، استناداً إلى أحكام المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل. وأضافت أن المحكمة قررت إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 5,524,135,000 خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وعشرين مليون دينار عراقي، و5,538,593 خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألف دولار أمريكي، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة 19/رابعاً من قانون الهيئة. وتابعت الهيئة أن قرار الحكم تضمن تأييد الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، مع إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحادية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.