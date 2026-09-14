لفتت الفنانة نور الغندور الأنظار بإطلالة عصرية ظهرت خلالها بأسلوب يجمع بين التفاصيل الكلاسيكية واللمسات الجريئة، في تنسيق يعكس توجهات خريف 2026 نحو الخامات الجلدية والقصّات العملية.

واعتمدت نور معطفاً قصيراً بلون كريمي بتصميم مستوحى من معاطف الـTrench، نسقته مع قميص أبيض بياقة بارزة، فيما أضافت تنورة جلدية سوداء بطول يصل إلى ما دون الركبة، جاءت بقصة مستقيمة وسحاب أمامي منح الإطلالة طابعاً أكثر قوة.

واكتملت الإطلالة بقفازات جلدية سوداء طويلة، وحقيبة صغيرة بحزام معدني، إلى جانب نظارات شمسية داكنة بتصميم مستطيل مستوحى من صيحات التسعينيات. أما شعرها، فاعتمدت له تسريحة مرفوعة بعفوية مع خصلات مموجة حول الوجه، فيما جاء المكياج بدرجات دافئة وشفاه محددة.

وتبرز الإطلالة اتجاهاً واضحاً في موسم الخريف نحو المزج بين القطع الأنثوية والخامات الجلدية والإكسسوارات ذات الطابع الحاد، مع استمرار حضور النظارات الصغيرة والتفاصيل المستوحاة من حقبة التسعينيات.