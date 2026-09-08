اختارت الفاشونيستا فرحانة بودي إطلالة سهرة تجمع بين الفخامة والأنوثة، متألقةً بفستان أسود من Aden Fashion، جاء مطرزاً بالكامل بتفاصيل براقة أضفت عليه حضوراً لافتاً يناسب المناسبات المسائية.

واعتمد تصميم الفستان على قصة حورية البحر (Mermaid Silhouette) التي تنسدل بانسيابية على القوام قبل أن تتسع عند الجزء السفلي، لتمنح الإطلالة طابعاً أنثوياً درامياً، فيما عزز التطريز الكامل من فخامة التصميم وأضفى حركة لافتة مع انعكاس الضوء.

ولإكمال اللوك، اختارت فرحانة مجوهرات من دار Roberto Coin، جاءت كلمسة فاخرة ترافق الفستان دون أن تطغى على تفاصيله، مؤكدةً أن المجوهرات الراقية يمكن أن تكون عنصراً أساسياً في بناء إطلالة السهرة المتكاملة.

وباللون الأسود والتطريز الكثيف والقصة الأنثوية، قدمت فرحانة واحدة من الإطلالات التي تعكس سحر الفساتين المسائية الكلاسيكية بلمسة عصرية.