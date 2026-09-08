يعود الـSmoky Eye هذا الخريف، لكن بعيداً عن المظهر الأسود الحاد والثقيل الذي ارتبط به لسنوات. الاتجاه الجديد لموسم خريف 2026 يقدم العيون الدخانية بصورة أكثر نعومة، مع الاعتماد على درجات غنية مثل الإسبريسو، الشوكولاتة، البرقوق، الزيتوني والفحمي، ودمجها بطريقة تذيب الحدود بين الألوان.

وتكمن جاذبية هذا التوجه في أنه يحافظ على عمق الـSmoky Eye وجاذبيته، لكن بنتيجة أكثر هدوءاً ورومانسية وأسهل للارتداء في المناسبات اليومية والمسائية. فبدل رسم خط أسود واضح حول العين، يُنصح بتركيز اللون الداكن بالقرب من جذور الرموش ثم سحبه ودمجه تدريجياً إلى الخارج، للحصول على تأثير ضبابي وغير متكلف.

وتأتي درجة الإسبريسو كأحد أبرز الخيارات لهذا الموسم؛ فالبني الداكن يمنح العين تحديداً وعمقاً من دون قسوة الأسود، بينما تضيف درجات البرقوق لمسة أكثر أنوثة ودرامية، كما يمكن أن تمنح العيون البنية دفئاً وتبرز لون القزحية.

ويتناسب الاتجاه أيضاً مع التحول الأكبر في مكياج الخريف نحو إطلالات أكثر طبيعية وأقل اعتماداً على التحديد الحاد؛ إذ تتجه البشرة إلى اللمعان الصحي، فيما يصبح التركيز على ميزة واحدة من الوجه بدل تحميل الإطلالة بمكياج كامل.