أثار الممثل الإسباني أرون بيبر، بطل الفيلم الشهير (Hugo 24)، تفاعلًا واسعًا بعد ظهوره مرتديًا قميص نادي النصر السعودي خلال وجوده في العاصمة مدريد، في لقطة لفتت انتباه عشّاق كرة القدم ومحبي السينما على حد سواء.

وانتشرت الصور عبر منصات التواصل بالتزامن مع الجولة الإعلامية للفيلم، الذي يُعد من أبرز الأعمال الإسبانية خلال عام 2026.

وجاء ظهور بيبر بالقميص الأصفر للنصر في وقت يواصل فيه النادي السعودي تعزيز حضوره العالمي منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إليه في ديسمبر 2022؛ وهي خطوة رفعت شعبية النادي والدوري السعودي بشكل غير مسبوق خارج حدود المنطقة.

ويقدّم أرون بيبر في فيلم (Hugo 24) شخصية شاب في الثالثة والعشرين يعيش صراعًا بين مرحلة المراهقة ومتطلبات النضج، ويجد نفسه أمام سباق مع الزمن لجمع مبلغ مالي خلال 24 ساعة لإنقاذ منزله من الطرد، وسط ظروف عائلية معقدة تشمل غياب الأب وسجن الأم، إلى جانب خوفه من الهجر بعد استعداد حبيبته للرحيل.

الفيلم، من إخراج لوك نولز، يشارك في بطولته ماركو كاسيريس ومارتا إيتورا وغريتا فرنانديز وخافيير بيريرا، وقد عُرض لأول مرة ضمن مهرجان مالاغا السينمائي في دورته الـ29 قبل طرحه في دور العرض الإسبانية. وحظي العمل باستقبال نقدي متباين، مع إشادة خاصة بأداء بيبر وكاسيريس والانسجام بينهما على الشاشة.

ورغم أن ظهور بيبر بقميص النصر جاء عابرًا، إلا أنه تحوّل إلى حديث المتابعين، معتبرين أن شعبية النادي باتت تتجاوز حدود الملاعب لتصل إلى نجوم السينما العالمية.