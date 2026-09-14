كشفت الفنانة زينة تفاصيل جديدة عن علاقتها بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، متحدثة عن مواقف جمعت الأخيرة بوالدها خلال مرضه، إلى جانب تدخلها لمساعدتها أثناء تعرضها لأزمة صحية، كما تطرقت إلى خلاف مستمر مع فنانة رفضت الكشف عن اسمها.

علاقة شيرين بوالدها

وخلال تصريحات تلفزيونية، استرجعت زينة ذكرياتها مع شيرين عبدالوهاب، موضحة أن الأخيرة كانت تحرص على زيارة والدها والاطمئنان عليه خلال فترة مرضه، ولم تكتفِ بالزيارة، بل كانت تجلس إلى جواره وتساعد في إطعامه.

زينة تتحرك لمساعدة شيرين

وأوضحت زينة أن تعرض شيرين لوعكة صحية أثار قلقها، ما دفعها إلى التواصل معها والتحرك لمساعدتها، مشيرةً إلى أنها ساهمت في نقلها إلى المستشفى بعدما تدهورت حالتها الصحية.

وأضافت أنها وجدت نفسها أمام الموقف بمفردها، فلجأت إلى الفنان المصري أحمد سعد، الذي بادر بمساعدتها ووقف إلى جانبها خلال تلك الأزمة.

خلاف مع فنانة ترفض ذكر اسمها

وفي جانب آخر من حديثها، كشفت زينة عن خلاف ممتد مع إحدى الفنانات، دون أن تكشف هويتها، قائلة إن تلك الفنانة تتعمد إيذاءها منذ سنوات.

وأشارت إلى أن الخلاف بينهما أصبح حساساً لدرجة أن مجرد ذكر اسميهما معاً قد يتسبب في أزمة، كما تحدثت عن تأثر الفنانة بأعمالها، وقالت إنها كانت تبكي عندما تشاهدها في عمل فني.

وأثارت تصريحات زينة فضول متابعيها، بعدما امتنعت عن الكشف عن هوية الفنانة التي قصدتها، مكتفيةً بالإشارة إلى تفاصيل الخلاف بينهما، ما فتح باب التكهنات حول الشخصية التي تحدثت عنها.