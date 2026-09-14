أثارت الفنانة المصرية منة فضالي موجة واسعة من التساؤلات بعد نشرها عبارة مقتضبة عبر حسابيها في (إنستغرام) و(فيسبوك)، قالت فيها: «خسارة مجهود 24 سنة.. ألف خسارة والله»، من دون أن تكشف عن خلفيات هذا الشعور أو ما إذا كان مرتبطًا بمسيرتها الفنية الممتدة منذ أكثر من عقدين.

وأعاد هذا المنشور الغامض فتح باب التكهنات حول احتمال تفكيرها في الابتعاد عن الوسط الفني، خصوصًا أن الرقم الذي ذكرته يتطابق مع سنوات عملها في التمثيل، ما دفع متابعين إلى ربط الرسالة بمستقبلها المهني.

وتأتي هذه الضجة في ظل تصريحات سابقة لفضالي ألمحت فيها إلى إمكانية الاعتزال، إذ تحدثت خلال ظهورها في برنامج (شو القصة) عن رغبتها في التوقف إذا لم تحصل على التقدير الفني الذي تراه مستحقًا، مؤكدة أن فكرة الابتعاد ليست بعيدة عن تفكيرها. كما سبق أن عبّرت في لقاءات أخرى عن شعورها بأن جهودها لا تُقدَّر بالشكل الكافي، وأنها قد تتجه إلى حياة أكثر هدوءًا خارج مصر إذا قررت إنهاء رحلتها الفنية.

ورغم الجدل الذي أثاره منشورها الأخير، تواصل منة فضالي نشاطها الفني، إذ تشارك في بطولة مسلسل (قلب شمس) إلى جانب يسرا ودرة ومحمد سامي، الذي يخوض تجربة التمثيل في العمل إلى جانب الإخراج. كما تنتظر عرض مسلسل (استراحة محارب) بعد الانتهاء من تصويره، فيما كان آخر ظهور لها في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل (وننسى اللي كان).

وبين منشور غامض وتاريخ طويل من التصريحات المترددة بين الاستمرار والانسحاب، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تمهّد منة فضالي لقرار كبير؟ أم أن كلماتها مجرد تعبير عن لحظة إحباط عابرة؟