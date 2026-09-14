في دراما واقعية تقشعر لها الأبدان، أثبتت الأيام أن المعجزات الكبرى تُولد دائماً من أكثر الأماكن عتمة. تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع قصة بطلها طفل عربي لم يتجاوز حلمه يوماً العثور على مأوى آمن، ليجد نفسه فجأة تحت أضواء الشهرة وفي قلب المحافل السينمائية الدولية.

وتعود بداية هذه المأساة الملهمة لعام 2019، عندما استقبل «البيت العراقي للإبداع» طفلاً مشرداً يدعى «يوسف»، جسده النحيل كان يحمل ندوباً وآثار عنف قسري تُدمي القلوب، بعدما تخلى عنه ذووه وتركوه لمصير محتوم بين أزقة الشوارع وبطش المشردين.

بعد سنوات من الألم والضياع، كشف الأكاديمي والناشط هشام الذهبي الملقب بـ«صانع الأمل»، عن فيديو توثيقي صدم الملايين. المقطع يظهر الصغير «يوسف» في يومه الأول بالدار وهو يتفحص جراحه ببراءة مكسورة، قبل أن تنتقل الكاميرا بـ«مفاجأة سينمائية» لتظهره اليوم وهو يقف شامخاً بكامل أناقته وثقته إلى جانب المخرج العالمي محمد جبارة الدراجي.

وفي رحلة تبدو كالمعجزة، يبدو أن الخروج من الشارع صنع نجماً عالمياً:

ملاذ آمن وتأهيل نفسي: انتُشل «يوسف» من بيئة القسوة والرعب إلى داخل دار «البيت العراقي للإبداع»، حيث خضع لبرنامج إعادة تأهيل مكثف ركز على استخراج طاقاته المخبأة واكتشاف شغفه الفني.

تجسيد المأساة بصدق مرعب: اختاره المخرج الدراجي لبطولة فيلمه (إركالا – حلم جلجامش) ليجسد شخصية طفل شارع يبحث عن الخلاص، وهي تجربة عاشها يوسف بالفعل، فنقل مشاعر الخوف والرجاء بصدق مذهل أبكى الحاضرين.

اقتناص الجوائز الدولية: لم يتوقف طموح الصغير عند أزقة بغداد، بل حصد الفيلم بفضل أدائه الاستثنائي جائزة أفضل فيلم في كوريا الجنوبية، ليتحول «يوسف» من طفل معنف ومطرود ومشرد إلى بطل يمثل بلاده في المهرجانات العالمية.

هذه القصة ليست مجرد تحول سينمائي، بل هي رسالة أمل، وتأكيد حي على أن الاحتضان الإنساني الشجاع قادر على صقل الألماس المخبأ تحت ركام المعاناة.