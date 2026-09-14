تعرّض الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ لأزمة قانونية جديدة بعد حادثة خطيرة وقعت داخل منزله أثناء تنفيذ أعمال ترميم، وأسفرت عن إصابة عامل تركماني بجروح بالغة عقب سقوطه من سطح المنزل في منطقة جوكتُرك بإسطنبول.

ووفق تقارير إعلامية تركية، فإن العامل باهادور يانجبييف نُقل إلى المستشفى ووُضع في العناية المركزة بسبب خطورة حالته.

وخلال التحقيقات، أوضح صاحب الشركة المسؤولة عن أعمال الترميم أن شخصًا قدّم نفسه باعتباره محامي تاتليتوغ وطلب توقيع عقد لتنفيذ أعمال الدهان داخل المنزل، مشيرًا إلى أنه لم يوجّه العامل للصعود إلى السطح، وأنه خضع للإجراءات القانونية قبل إطلاق سراحه مع وضعه تحت الرقابة القضائية.

وتصاعدت الأزمة بعدما تقدّم صاحب الشركة ببلاغ رسمي ضد كيفانش تاتليتوغ ومحاميه إبراهيم أتيش، محمّلًا إياهما مسؤولية الملابسات المرتبطة بالحادثة. وفي المقابل، أصدر مكتب المحاماة الممثل للفنان بيانًا نفى فيه صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن الحادث وقع بينما كان تاتليتوغ وعائلته خارج المدينة، وأن أعمال الترميم كانت تُنفذ من قبل شركة محلية في جوكتُرك دون علم الفنان بتفاصيل العمل على سطح المنزل.

وشدد البيان على أن تاتليتوغ لم يصدر أي تعليمات تتعلق بصعود العامل إلى السطح، ولا تربطه صلة مباشرة بالواقعة، وأن الإجراءات القانونية اتُّخذت بحق الأطراف المسؤولة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المرتبطة بأعمال الترميم.

