أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مكانة السعودية كمصدر موثوق للطاقة أصبحت أمراً راسخاً عالمياً.



وقال في كلمته ضمن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنسخته السبعين في فيينا: «المملكة رسخت مكانتها كشريك فاعل في أسواق الطاقة».



وأفاد أن المملكة تعمل على برنامج وطني لاستكشاف اليورانيوم.



استثمار كافة الموارد



وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يشهد فيه العالم نمواً كبيراً بالطلب على الطاقة.



وأضاف: «إن تنويع مصادر الطاقة أصبح ضرورة لدعم نمو الاقتصاد وأمن الإمدادات، وإدخال الطاقة النووية ضمن مزيج المملكة للطاقة بات أمراً أساسياً، حيث تعمل المملكة على تطوير قدراتها عبر شراكات دولية فاعلة.



وأكد التزام المملكة بالشفافية بكل ما تقوم به لتطوير الطاقة النووية.



وتابع:»نعمل على استثمار كافة مواردنا المتعددة سواء من الطاقة أو المعادن".