في حادثة أمنية وبيئية حبست الأنفاس وشهدت استجابة فورية من كوادر الطوارئ، تحول المجمع الصناعي بمدينة العقبة الساحلية إلى مسرح لحالة استنفار واسعة، إثر وقوع حادثة تسرب ناجمة عن غاز «الأمونيا» شديد السمية، ما أسفر عن تعرض عدد من العاملين والموجودين في الموقع لحالات اختناق مفاجئة.

وأكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران أن الأجهزة المختصة هرعت فوراً إلى الموقع للتعامل مع الموقف والحد من انتشار الغاز السام.

وأوضح المسؤول البيئي الأردني من قلب موقع الحادثة بالمجمع الصناعي، أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً مشدداً، ونجحت في السيطرة الفنية الكاملة على مصدر التسرب خلال وقت قصير من وقوعه، مانعة حدوث كارثة بيئية أو إنسانية أكبر.

وخلّف التسرب الغازي 11 حالة اختناق تراوحت حدتها بين الخفيفة والمتوسطة، حيث جرى التعامل معها وفق خطة الإخلاء الطبي الفوري: