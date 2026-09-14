أعلن وزير الطاقة العُماني سالم العوفي أن مضيق هرمز سيفتح، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وأن الوضع يتعين أن يستقر في المدى المتوسط.



وقال الوزير: "يسعدني أن سلطنة عمان لا تزال قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز، وأن الارتفاع الشديد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال ليس مستداماً للجميع." وأضاف: "هناك حاجة ملحة لتنويع نقاط الخروج وتحديد خيارات تصدير بديلة".



تداولات الأسعار



وعلى صعيد الأسعار، قفزت أسعار النفط اليوم، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.14 دولار أو 3.00%، إلى 107.75 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.01 دولار أو 3.01%، إلى 103.06 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في البداية بأكثر من 3% عند فتح السوق. وارتفع سعر النفط 8% خلال الأسبوع الماضي بسبب هذه الاضطرابات، متجاوزاً حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.