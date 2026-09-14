قفزت أسعار النفط اليوم، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.14 دولار أو 3%، إلى 107.75 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.01 دولار أو 3.01%، إلى 103.06 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في البداية بأكثر من 3% عند فتح السوق. وارتفع سعر النفط 8% خلال الأسبوع الماضي بسبب هذه الاضطرابات، متجاوزاً حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو الماضي.

قفزة باتجاه 120 دولاراً

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة في مضيق هرمز أصيبت بقذيفة، مما تسبب في اندلاع حريق وأجبر الطاقم على الإخلاء. وذكرت إيران أن شخصاً واحداً لقي مقتله وأصيب أربعة من أفراد الطاقم بجروح على متن سفينة تجارية إيرانية تعرضت للهجوم قبالة سواحلها.

وقال محلل السوق في آي.جي، توني سيكامور، في مذكرة: «بالنظر إلى المستقبل، ما لم تسفر محادثات هذا الأسبوع في عُمان عن نتائج عملية، أو ما لم يتم إعادة تشغيل خط الأنابيب بين الشرق والغرب بسرعة، فإن الخطر يكمن في أن يواصل النفط الخام مكاسبه نحو أعلى مستوى سجله في أوائل مارس عند 119.48 دولار».