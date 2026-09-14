في حادثة أثارت موجة عارمة من التضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحول حلم الاستقلال والدراسة لدى طالبة عربية تقيم بمفردها بالقاهرة إلى كابوس مرعب، بعدما اكتشفت تعرضها لعملية تجسس خبيثة داخل أكثر أماكنها خصوصية، لتجد نفسها لاحقاً في مواجهة حرب ابتزاز شرسة تهدف لكسر إرادتها.

بدأت المأساة عندما استأجرت الفتاة غرفة داخل فيلا راقية بمنطقة التجمع الخامس طلباً للأمان، لكن المصادفة وحدها كشفت الجانب المظلم لهذا المقر، فعند تنظيف غرفتها، لاحظت وجود خلل غير طبيعي خلف إحدى اللوحات المعلقة على الحائط، لتكتشف خلفها عدسة كاميرا مراقبة سرية موجّهة بدقة نحو سرير نومها.

من التجسس الخفي إلى الابتزاز المباشر

لم تتردد الشابة لحظة واحدة، وواجهت نجل مالكة الفيلا (وهو مهندس شاب) الذي برر فعلته بذرائع واهية، فتوجهت فوراً إلى قسم الشرطة وحررت بلاغاً رسمياً. وبالفعل، تحركت الأجهزة الأمنية وسارعت بضبط المتهم، ليصدر بحقه حكم قضائي بالحبس لمدة شهر، تحول بعدها إلى طعن بالمعارضة تمهيداً لجلسة محاكمة جديدة.

لكن الكابوس لم يقف عند أروقة المحاكم، بل امتد لأساليب أكثر خطورة:

المرحلة الأولى (المساومة بالمال): تلقت الفتاة اتصالات مكثفة من أرقام مجهولة تعرض عليها مبالغ مالية ضخمة مقابل تنازلها عن القضية والسكوت عن الجريمة.

المرحلة الثانية (التهديد بالصور والتسريبات): عقب رفضها القاطع للرشوة المالية، تفاجأت برسائل تحتوي على مقاطع فيديو مقتطعة لها من داخل الغرفة (سُجلت عبر الكاميرا السرية)، مرفقة بتهديد صريح بنشرها على العلن إن لم تتنازل فوراً.

بدلاً من الاستسلام والخضوع للخوف، اختارت الفتاة المواجهة الشجاعة التي أذهلت الجميع، حيث خرجت في مقطع فيديو وثقت فيه كواليس التهديدات ومحاولات الضغط النفسي التي تتعرض لها، معلنة رفضها التام للمال أو التراجع عن حقها القانوني، ومطالبة بحمايتها ومحاسبة المتورطين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب واسع مع صمود الفتاة، لتتحرك وزارة الداخلية المصرية على الفور وتعلن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتتبع الأرقام المجهولة التي تقف خلف رسائل التهديد، لحسم القضية وقطع يد الابتزاز.