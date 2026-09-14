أعلنت وزارة التجارة عن أكثر من 12 مليون منتج مخفّض لدى المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة «اليوم الوطني السعودي»، تشمل جميع أنواع السلع الاستهلاكية. وأصدرت الوزارة أكثر من 3,500 ترخيص تخفيضات للمنشآت والمتاجر الإلكترونية، ويمكن الترخيص الواحد المنشأة من إجراء التخفيضات في كافة الفروع ومنافذ البيع العائدة لها.

التحقق من النظامية

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح «باركود» الرمز الإلكتروني الموحد الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة». وأشارت الوزارة إلى استمرار أعمال الرقابة على المنشآت والمتاجر بجميع مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات التخفيضات. يشار إلى أن التقديم على رخص التخفيضات متاح بشكل إلكتروني عبر: sales.mc.gov.sa، ويمكن إجراء التخفيضات دون فقدان أيام من الرصيد السنوي لتخفيضات المنشأة التجارية.