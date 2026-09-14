دخل الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، نجم «العشق الممنوع»، في دائرة أزمة قانونية جديدة بعد إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه من سطح منزل الفنان في منطقة جوكترك بإسطنبول، في واقعة باتت محل تحقيق للوقوف على المسؤوليات والملابسات المحيطة بها.

إصابة خطيرة خلال أعمال الترميم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العامل التركماني باهادور يانجبييف، الذي كان موجوداً داخل منزل كيفانش تاتليتوغ في إطار أعمال مرتبطة بالتنظيف والترميم، قبل أن يتعرّض للسقوط من سطح العقار.

عامل في العناية المركزة وبداية التحقيقات

ونُقل العامل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما كشفت التقارير التركية أن حالته استدعت وضعه في وحدة العناية المركزة؛ نتيجة الإصابات التي لحقت به جراء السقوط، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة.

وخلال التحقيقات، قال صاحب شركة الترميم إنه تعاقد على تنفيذ أعمال الدهان والترميم بعدما قدّم له شخص نفسه باعتباره محامي كيفانش تاتليتوغ، مؤكداً أنه لم يطلب من العامل الصعود إلى السطح، وأُفرج عنه لاحقاً مع إخضاعه للرقابة القضائية.

بلاغ ضد كيفانش ومحاميه

وتصاعدت الأزمة بعدما تقدّم صاحب الشركة ببلاغ ضد كيفانش تاتليتوغ ومحاميه إبراهيم أتيش، على خلفية الحادثة وأعمال الترميم التي كانت تُجرى داخل المنزل.

دفاع كيفانش يوضّح موقفه

في المقابل، نفى مكتب المحاماة الذي يُمثّل الفنان ما تم تداوله من معلومات وصفها بغير الدقيقة، موضحاً أن كيفانش وأسرته كانوا خارج المدينة وقت وقوع الحادثة، وأن شركة متخصصة كانت تتولى أعمال الترميم والإنشاءات في العقار.

وأكد الدفاع أن الفنان لم يكن على علم بالأعمال التي تُنفّذ على سطح المنزل، ولم يصدر أي توجيه أو موافقة بشأن صعود العامل، مشدداً على عدم مسؤوليته عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات القانونية.