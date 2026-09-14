أصدر رئيس تحرير «عكاظ» المشرف العام على «Saudi Gazette» الزميل جميل الذيابي، قراراً بتكليف الزميل عبدالعزيز النهدي برئاسة القسم الرياضي، في إطار توجّه الصحيفة نحو تمكين الكفاءات الشابة، وتعزيز حضورها في مواقع المسؤولية، وتطوير الأداء التحريري في مختلف أقسامها.

ويُعد الزميل النهدي من الكفاءات الإعلامية، ويمتلك خبرة مهنية في الشأن الرياضي وإدارة العمل التحريري، وسبق له العمل في عدد من المواقع الإعلامية والرياضية. كما يحمل درجة الماجستير في إدارة المعلومات، ويتمتع بخبرة وكفاءة في إعداد وتحرير المواد الرياضية، ومتابعة مختلف القضايا والفعاليات الرياضية.

وقدّم رئيس التحرير شكره للزميل عادل النجار، على جهوده خلال فترة رئاسته القسم الرياضي، مثمناً ما قدّمه من جهودٍ مهنيةٍ خلال الفترة الماضية، ومتمنياً للزميل عبدالعزيز النهدي التوفيق في مهمته الجديدة، ومواصلة تطوير العمل الرياضي وتعزيز حضوره التحريري بما يواكب تطلعات «عكاظ».