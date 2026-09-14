أكد مدافع الهلال المحترف السنغالي كاليدو كوليبالي، جاهزية فريقه لخوض المواجهة الأولى في البطولة، مشدداً على رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، كما تحدث عن مستواه الحالي بعد فترة التوقف، مؤكداً ثقته في العودة تدريجياً إلى أفضل مستوياته.



وقال كوليبالي: «نعرف أن مشوارنا في البطولة يبدأ غداً، إن شاء الله، أمام منافس قوي ومحترم، وسنعمل على أن نكون في كامل جاهزيتنا من خلال تدريب اليوم».



وأضاف: «الجميع سيكون في كامل تركيزه من أجل تحقيق الفوز، وسنبذل كل ما في وسعنا داخل الملعب، لأن هدفنا هو تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الانطلاقة التي نطمح إليها».



وعن الضغوط المصاحبة للعب مع الهلال، قال: «الضغط جزء من كرة القدم، وأعتقد أن الجميع يريد اللعب في فريق توجد فيه ضغوط، لأنه عندما لا يكون هناك ضغط أو جماهير، فإن اللاعب لا يشعر بالشعور نفسه داخل الملعب. نحن نشعر بالراحة مع الضغط ونتقبله».



وتابع: «نعرف أن الهلال مطالب بالفوز في كل مباراة، وأحياناً حتى عندما نتقدم بهدف أو هدفين قد لا تكون الجماهير راضية، وأنا أتفهم ذلك وأتقبله، لأن الهلال اعتاد على الانتصارات وعلى اللعب تحت الضغط».



وشدد كوليبالي على أن الضغط لا يمثل عذراً للاعبين، مضيفاً: «نحن نريد الفوز مثلما تريد جماهيرنا، والضغط جزء من اللعبة. علينا أن نتقبله ونعمل على إسعاد الجماهير، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا».



وتطرق المدافع السنغالي إلى مستواه وجاهزيته البدنية، موضحاً أنه مر بفترة صعبة في بداية عودته، وقال: «أعرف ذلك والجميع يعرفه، لكن الأهم أنني أعرف وضعي جيداً. كانت البداية صعبة، لأنني حاولت العودة بسرعة كبيرة بعد فترة التوقف، ولم يكن ذلك كافياً. مع بداية الموسم دخلت في مرحلة استعادة مستواي، وهذه العملية تحتاج إلى بعض الوقت».



وأضاف: «أشعر أن الأمور تسير بشكل جيد، وأنا سعيد بمستواي في الوقت الحالي، لكنني أعرف أن بإمكاني تقديم مستوى أفضل، وسأفعل ذلك. لدي ثقة المدرب وزملائي والجماهير، وأنا سعيد بوجودي هنا، وسأبذل كل ما لدي من أجل إسعاد الجميع».



وأكد كوليبالي ثقته في استعادة مستواه المعهود، قائلاً: «ليس لدي أي شك في أن مستواي سيعود قريباً إن شاء الله. هذا جزء من عملية العودة، فقد ابتعدت عن الملاعب لفترة طويلة، والآن لدي شعور جيد داخل الملعب، وأشعر أنني بحالة جيدة ذهنياً وبدنياً».



واختتم: «علينا الاستمرار، وأريد مواصلة اللعب غداً، ومستواي سيتطور مع الفريق، وإن شاء الله سأعود لأكون اللاعب الذي ينتظره الجميع».