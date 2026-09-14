يعلن مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس خلال الـ48 ساعة القادمة قائمة أسماء اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر «الأخضر» الإعدادي في جدة، الخميس القادم، من أجل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر القادم.



ويراقب المدرب دونيس مباريات الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، بداية من اليوم (الإثنين)، بمواجهة فريق الاتحاد أمام الشمال القطري عند الساعة 7:00 مساء في استاد البيت بالدوحة، ولقاء القادسية مع الوصل الإماراتي الساعة 9:15 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ومباراة الأهلي ضد باختاكور الأوزبكي عند الساعة 9:15 مساءً على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وغداً (الثلاثاء)، مواجهة النصر أمام نظيره العين الإماراتي الساعة 7:00 مساءً في ملعب هزاع بن زايد في أبوظبي، ولقاء الهلال مع الغرافة القطري الساعة 9:15 مساءً على ملعب المملكة أرينا بالرياض.



وسيتأخر انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر «الأخضر» بجدة، بسبب خوض الأهلي مواجهة حاسمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، السبت القادم، في نهائي كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال.