قالت الفنانة العراقية رحمة رياض إن علاقتها بالجمهور السعودي مرتبطة بالنجاح، مؤكدةً أن مشاركاتها في المملكة تركت لديها انطباعات إيجابية، خصوصاً مع النجاحات التي حققتها حفلاتها وظهورها في الفعاليات الفنية الكبرى.

إشادة بالحراك الفني السعودي

وأشادت رحمة رياض، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، بما تشهده المملكة من تطور متسارع في المجالات الفنية والموسيقية، وما يصاحبه من حراك ثقافي واسع، مشيرةً إلى أن الحضور المتزايد للحفلات والفعاليات الموسيقية في السعودية يمنح الفنانين فرصاً أكبر للقاء الجمهور وتقديم تجارب جديدة.

أعمال غنائية جديدة

وأوضحت رحمة أنَّها تخوض تجارب غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، إذ كشفت وجود عدد من التعاونات التي تجمعها بمطربين مصريين، من بينها عمل غنائي مشترك مع الفنان محمود العسيلي.

وأبدت حماسها للتعاون المرتقب، مؤكدة إعجابها بتجربة العسيلي الفنية وما يقدمه من أعمال، وقالت: «أنا بحبه كفنان وبحب شغله»، في إشارة إلى استعدادها لتقديم عمل يجمعهما قريباً.

ألبوم غنائي قريباً

وبالتزامن مع تحضيراتها للتعاونات الجديدة، أعلنت رحمة رياض اقتراب طرح ألبوم غنائي جديد، دون الإفصاح عن تفاصيل الأغنيات أو موعد الإصدار بشكل محدد.

موقف حاسم من الذكاء الاصطناعي

وفيما يشهد قطاع الموسيقى توسعاً متزايداً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكدت رحمة رياض رفضها الاعتماد على هذه التقنيات لتقديم أعمال بصوتها، مشددةً على تمسكها بصوتها الحقيقي وهويتها الفنية، معتبرةً أن عدم سهولة تحويل صوتها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل بالنسبة إليها أمراً إيجابياً.