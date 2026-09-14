أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع، خلال إحدى جلسات منتدى الصناعة السعودي في جدة، أن سرعة الاستجابة للأزمة التشغيلية والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أسهما في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي واستمرارية سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي سجل نمواً ملحوظاً في حركة الترانزيت، مع استثمارات جديدة تجاوزت 640 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضح المزروع أن التعامل مع الأزمة أظهر قدرة المملكة على تقديم حلول عملية، والاستفادة من موقعها الجغرافي المطل على البحر الأحمر والخليج العربي، مؤكداً أن قوة الاقتصاد السعودي ومرونته تستندان إلى صناعات وشراكات قائمة على أصول حقيقية، واصلت العمل رغم الظروف التشغيلية الطارئة.



وأشار إلى أن نشاط الترانزيت شهد تحولاً لافتاً، مبيناً أن هذا النشاط كان محدوداً في السابق، إذ لم تكن تُسجل سوى حاوية أو حاويتين للترانزيت خلال شهرين أو ثلاثة، بينما ارتفع العدد إلى نحو 375 ألف حاوية خلال الأشهر الخمسة الماضية عبر ميناء جدة الإسلامي.