خطف ممثل الوطن (الاتحاد) نقطة ثمينة من مضيفه الشمال القطري بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.



بدأ الاتحاد اللقاء برغبة قوية للتقدم بالنتيجة وكاد ديون لوبي يقص شريط الأهداف بتسديدة قوية، ولكن حارس الشمال بابكر سيك تمكن من إبعاد الكرة، ومن ثم تسديدة أخرى من أحمد الغامدي وتصدى لها سيك أيضاً، ورد الشمال بتسديدة للاعبه محمد علي بن رمضان التي ارتطمت بالعارضة، ومن ثم رأسية من وسلي سعيد ووقفت أمامها العارضة أيضاً.



وفي الشوط الثاني تمكن الشمال القطري من مفاجأة الاتحاد بإحراز الهدف الأول بعد تسديدة من بغداد بونجاح، ولكنها ارتطمت في المدافع مهند الشنقيطي ليتغير اتجاهها وتسكن الشباك (د:63).



بعد هدف التقدم للشمال أجرى المدرب الاتحادي فيسينغ عدة تغييرات لإدراك التعادل وكاد الاتحاد يعود في أكثر من كرة ولكن لم يكتب لها النجاح إلا في الوقت بدل الضائع، عندما تلاعب بيرغوين بالمدافع جيسون موريللو، ومن ثم لعبها عرضية أرضية لابن جلدته الوافد الجديد جورجينيو فينالدوم الذي سددها مباشرة في المرمى هدف تعادل للاتحاد (د:90+4).



لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحصد كل فريق على نقطة واحدة في بداية مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة.