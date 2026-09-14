تحوّلت رحلة مسافر إيطالي قادم من ميامي إلى مفاجأة صادمة داخل مطار تورينو، بعدما اكتشف ضباط الجمارك شيئًا غير متوقع تمامًا داخل حقيبته.

لم تكن المخالفة مرتبطة بسلاح أو مخدرات، بل برأس تمساح مجفف بالكامل وملفوف بورق تغليف بسيط، في مشهد أثار دهشة عناصر الجمارك وفتح الباب أمام قضية محتملة.

وبحسب وكالة «غوارديا دي فينانزا» الإيطالية، فإن الرأس يعود لنوع من التماسيح المهددة بالانقراض والمحمية دوليًا بموجب اتفاقية CITES الخاصة بتنظيم التجارة في الأنواع البرية المهددة. ويُعد نقل أي جزء من هذه الحيوانات عبر الحدود دون التصاريح اللازمة انتهاكًا خطيرًا قد يعرّض صاحبه للملاحقة القانونية وربما عقوبة السجن.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المسافر لم يقدّم أي وثائق تبرر حيازته لهذا الجزء الحيواني، ما دفع السلطات إلى التحفظ على المضبوطات وفتح ملف جنائي قد يمتد عبر عدة دول، نظرًا لمسار الرحلة الذي بدأ من ميامي مرورًا بإسطنبول وصولًا إلى تورينو.

رحلة بدت عادية في ظاهرها، انتهت بحقيبة واحدة تحمل رأس حيوان محمي، لتتحول إلى قضية دولية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الحياة البرية.