أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1448هـ/ 2026، موضحةً مواعيد التسجيل وفترة عقد الاختبار.

وبيّنت أن الاختبار الرقمي متاح لطلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي على مدار العام وفق المقررات المتاحة، فيما يتاح الاختبار الورقي لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي.

وأوضحت أن التسجيل في الاختبار الورقي للطلاب بدأ يوم أمس (الإثنين) 3 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 14 سبتمبر 2026، فيما يبدأ تسجيل الطالبات (الأربعاء) 5 ربيع الآخر الموافق 16 سبتمبر، ويستمر التسجيل حتى 2 رجب 1448هـ الموافق 11 ديسمبر 2026.

وأشارت إلى أن فترة عقد الاختبار الورقي ستكون خلال الفترة من 1 إلى 5 رجب 1448هـ الموافق 10 إلى 14 ديسمبر 2026، داعيةً الطلاب والطالبات إلى التسجيل عبر منصة «قياس»، والاطلاع على الأدلة الإرشادية والمعلومات المتعلقة بالاختبار والاستعداد له وفق المواعيد المحددة.

ويأتي ذلك في إطار تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للاختبارات التعليمية، وتعزيز جاهزيتهم لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية، وتيسير وصولهم إلى المعلومات والخدمات المرتبطة بالتسجيل والاختبارات.