عبر الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية، عن سعادته بالفوز على الوصل الإماراتي، مؤكداً أهمية الفوز في المباراة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشيداً بما قدمه اللاعبون من مستوى وروح عالية خلال اللقاء.



وقال خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة القادسية والوصل التي انتهت لمصلحة القادسية بهدفين لهدف: «لعبنا مباراة رائعة، والأهم بالنسبة لنا كان تحقيق الفوز في المباراة الأولى».



وأشاد المدرب بأداء اللاعبين السعوديين خلال الشوط الأول، مؤكداً أنهم قدموا عملاً مميزاً وأسهموا في تنفيذ خطة الفريق، قبل تنشيط التشكيلة بعناصر جديدة خلال الشوط الثاني.



وأشار إلى المجهود الكبير الذي بذله الفريق خلال الفترة الماضية، بعد خوض تسع مباريات خلال فترة زمنية قصيرة وفي درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 40 درجة مئوية، مؤكداً أن اللاعبين أظهروا حماساً ورغبة واضحة في تحقيق الفوز.



وأوضح أن فترة التوقف القادمة ستكون فرصة للعمل على تجهيز الفريق للمرحلة القادمة، مشيداً في الوقت ذاته بجوليان كينيونيس، وقال: «جوليان لم يحظَ براحة كافية بعد كأس العالم، لكنه يملك عقلية استثنائية، وكذلك بقية لاعبي الفريق».



من جهته، أعرب جوليان كينيونيس، أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالفوز في افتتاح مشوار القادسية في البطولة، مؤكداً أن الفريق دخل المواجهة بعد تحضير طويل وجاهزية كبيرة.



وقال كينيونيس: «لعبنا مباراة قوية وتنافسية، واستعددنا لهذه المواجهة منذ فترة طويلة، وكنا في جاهزية كبيرة لخوضها»، مؤكداً أن التحضير الجيد انعكس على أداء الفريق خلال اللقاء.