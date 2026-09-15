ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة غازيبور ببنغلاديش القبض على ثلاثة معلمين في إحدى المدارس، بينهم مدير المدرسة ومساعداه، على خلفية اتهامهم بتعذيب طالبين والاعتداء عليهما بالضرب وتكبيلهما، إلى جانب استخدام أدوات معدنية ساخنة لإحداث حروق في جسديهما.

وقال ضابط المباحث في مركز شرطة غاتشا إن السلطات اتخذت الإجراءات القانونية بحق المعلمين الثلاثة، وأحالتهم إلى القضاء استناداً إلى بلاغين منفصلين تقدّم بهما والدا الطالبين. وجاءت التحركات الأمنية بعد التحقق من صحة الاتهامات الواردة في الشكاوى.

وبحسب صحيفة «ديلي ستار»، فإن الواقعة بدأت عندما سقط سروال الطفلين عن طريق الخطأ أثناء اللعب في ساحة المدرسة. ووفقاً لمحاضر الشرطة، أقدم مدير المدرسة على تجريد أحد الطفلين من ملابسه وضربه بعصا من الخيزران، قبل استخدام قطعة حديدية ساخنة لإيذائه.

أما الطفل الثاني، فأفادت الاتهامات بأنه احتُجز داخل غرفة مغلقة، وقُيّدت يداه وقدماه بحبل، ووُضع شريط لاصق على فمه، قبل أن يتناوب المعلمون الثلاثة على ضربه وتجريده من ملابسه، ثم استخدام مغرفة معدنية ساخنة لإحراق مناطق من فخذيه وأردافه.

وانكشفت الواقعة بعد أيام، عندما لاحظ أحد الوالدين أن ابنه يواجه صعوبة في المشي والجلوس بصورة طبيعية عقب عودته إلى المنزل. وكشفت الفحوص وجود حروق شديدة، فيما حاول الطفل في البداية إخفاء إصاباته بالقول إنها ناجمة عن دمل.

وفي واقعة أخرى، اكتشف والد الطفل الثاني أن نجله نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج. وبحسب البلاغ، حاولت إدارة المدرسة التكتم على الأمر، إذ أخفت مكان وجود الطفل وأبلغت أسرته بأنه نُقل إلى فرع آخر.

وتواصل السلطات التحقيق في الواقعة، فيما يواجه المعلمون الثلاثة اتهامات تتعلّق بإساءة معاملة الطالبين وتعريضهما لإيذاء جسدي شديد.