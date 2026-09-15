يواجه رجل إيطالي احتمال السجن بعدما عثرت السلطات على رأس تمساح مجفف داخل حقيبته لدى وصوله إلى مطار تورينو قادمًا من الولايات المتحدة.

وأوقفت سلطات الجمارك الرجل لتفتيش أمتعته عقب وصوله على متن رحلة انطلقت من ميامي مرورًا بإسطنبول، قبل أن تكشف عملية التفتيش الرأس ملفوفًا بورق تغليف عادي داخل الحقيبة، وفقًا لوكالة إنفاذ القانون الإيطالية (غوارديا دي فينانزا).

وأوضحت الوكالة أن التمساح ينتمي إلى نوع مهدد بالانقراض، ومدرج ضمن الأنواع المحمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES).

وبحسب السلطات، فإن نقل أجزاء من الحيوانات المحمية عبر الحدود من دون التصاريح المطلوبة يمثل مخالفة للقوانين المنظمة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ما قد يعرّض الرجل للملاحقة القضائية وعقوبات تصل إلى السجن.