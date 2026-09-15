تواصل الأندية السعودية مشاركتها في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم (الثلاثاء)، بمواجهتين تمثلان «قمتين خليجيتين»، عندما يحل فريق النصر ضيفاً على العين الإماراتي الساعة 7:00 مساءً في ملعب هزاع بن زايد، فيما يستضيف فريق الهلال نظيره الغرافة القطري الساعة 9:15 مساءً على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في بداية المشوار القاري للفريقين.

ويدخل النصر المواجهة أمام العين بطموح تحقيق انتصار جديد على الفريق الإماراتي، بعدما شهدت المواجهة السابقة بينهما في ربع نهائي نسخة 2023 - 2024، خروج الفريق النصراوي بركلات الترجيح 3-1، عقب تعادل الفريقين 4-4 في مجموع المباراتين.

ورد النصر بقوة في المواجهة القارية التالية بين الفريقين، عندما اكتسح العين بنتيجة 5-1 في الرياض ضمن مرحلة الدوري من نسخة 2024 - 2025، وسجل أندرسون تاليسكا هدفين، فيما أحرز كريستيانو رونالدو وويسلي هدفاً لكل منهما، إلى جانب هدف عكسي.

ويخوض الفريق النصراوي اللقاء بتشكيلة تضم بينتو في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع محمد سيماكان، وإينيغو مارتينيز، وسعد الناصر، ونواف بوشل، وفي الوسط كوستا، وجواو فيليكس، بينما يقود الخط الهجومي أنجيلو، وكريستيانو رونالدو، وساديو ماني.

وفي الرياض، يخوض الهلال اختباراً جديداً أمام الغرافة القطري، في مواجهة تحمل ذكريات إيجابية للفريق الأزرق، بعدما تمكن من الفوز على الفريق القطري 2-1 في الدوحة خلال مرحلة الدوري من النسخة الماضية، ليرفع رصيده آنذاك إلى 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.

ويعتمد الهلال في حراسة المرمى: ياسين بونو، والدفاع: محمد محزري، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، متعب الحربي، وفي الوسط: روبن نيفيز، جابرييل مارتينيلي، سيرجي سافيتش، محمد كنو، كريسنسيو سامرفيل، وفي الهجوم: أولي واتكينز.