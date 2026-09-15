تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026م، في مدينة جدة، بمشاركة أكثر من 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، محلياً ودولياً، إلى جانب صنّاع القرار من مختلف القطاعات.

ويمثل المؤتمر محطة رئيسة في الاستعداد المبكر لموسم الحج 1448هـ، إذ يجمع الجهات المعنية لاستكمال التعاقدات، ومناقشة الجوانب التشغيلية والتنظيمية، واستعراض الحلول والمبادرات، وبناء الشراكات، ورفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.

ويجمع المؤتمر القيادات وصنّاع القرار والمختصين من مختلف دول العالم، لاستعراض أحدث الحلول والممارسات وتبادل الخبرات، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة تشمل البنية التحتية والخدمات التشغيلية، والتمكين والتكامل، والتنمية المستدامة.

ويصاحب المؤتمر معرض متخصص في منظومة خدمات الحج، يقام على مساحة تتجاوز 67 ألف متر مربع، بمشاركة جهات ومقدمي خدمات وحلول من أكثر من 150 دولة، ويضم مجتمعات متخصصة في الطيران والنقل والضيافة والصحة والبنية التحتية والتقنية والابتكار والاستثمار وغيرها.

وتتضمن فعاليات المعرض ملتقيات متخصصة وجلسات حوارية وطاولات مستديرة وورش عمل واجتماعات أعمال، إلى جانب منصات لإطلاق المبادرات والاتفاقيات واستعراض الحلول والابتكارات، بما يعزّز التكامل بين مكونات منظومة الحج ويدعم بناء الشراكات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكانت النسخة السابقة من المؤتمر والمعرض قد استقطبت أكثر من 204 آلاف زائر و270 عارضاً من أكثر من 150 دولة، فيما شهدت إقامة 134 جلسة وورشة عمل، واستفاد من برامجها التدريبية أكثر من 2600 متدرب من مختلف الدول.