افتتح المنتخب الوطني السعودي تحت 21 عاماً مساء أمس (الإثنين) تدريباته في اليابان، استعداداً لخوض منافسات لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، التي ستقام حتى الثالث من أكتوبر القادم.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء أمس، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها مراناً لياقياً، تلاه مران تكتيكي.



ويواصل أخضر 21 عاماً مساء اليوم (الثلاثاء) تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب قطر يوم الجمعة القادم.



يذكر أن المنتخب الوطني تحت 21 عاماً يأتي ضمن المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية التي تضم إلى جانبه منتخبي كوريا الجنوبية وقطر.