عادت النجمة الأمريكية كورتني كوكس إلى مقعد المخرج، بعد غياب امتد نحو 12 عاماً عن إخراج الأفلام الطويلة، عبر فيلمها الجديد «Evil Genius»، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مستعيداً واحدة من أغرب القضايا الجنائية التي شهدتها الولايات المتحدة.

ويستند الفيلم إلى قضية «مفجر البيتزا» الشهيرة، التي وقعت عام 2003 في ولاية بنسلفانيا، حين وجد عامل توصيل البيتزا برايان ويلز نفسه وسط عملية سطو على بنك، فيما كان طوق متفجر مثبتاً حول عنقه. ويقترب العمل من خيوط القضية والعلاقة المعقدة بين الشخصيات المرتبطة بها، في معالجة تجمع الجريمة والدراما والكوميديا السوداء.

وتقود باتريشيا أركيت البطولة، إلى جانب ديفيد هاربور، فيما يمثل الفيلم ثاني تجربة روائية طويلة لكوكس كمخرجة، بعد «Just Before I Go» عام 2014.

وتضع التجربة كوكس أمام اختبار سينمائي مختلف عن صورتها الجماهيرية التي رسختها كممثلة، إذ تراهن هذه المرة على قصة حقيقية ثقيلة التفاصيل، ومعالجة تبحث خلف الجريمة عن دوافع شخصياتها وعلاقاتها المضطربة.