كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أغسطس 2026 عن ارتفاع أسعار 117 سلعة وخدمة، وانخفاض أسعار 46 سلعة وخدمة أخرى، مع استقرار أسعار 5 سلع دون تغير، وذلك من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.

وبحسب البيانات، كانت سلعة رمان هندي هي أكثر السلع ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بنسبة 25.10%، تلاها جزر محلي بنسبة 24.67%، بينما كان سكر ناعم أكثر السلع انخفاضاً خلال نفس الفترة، وذلك بنسبة 6.56%، تلاه جرجير محلي بنسبة انخفاض قدرها 4.72%.

ارتفاع 29 سلعة

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار 29 سلعة من السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وانخفاض سعر 9 سلع أخرى خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2025.

وارتفعت أسعار 4 سلع من الحيوانات الأليفة ومنتجاتها وخدمات ثقافية أخرى فيما انخفض سعر سلعة واحدة في شهر أغسطس 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع سلعتين من سلع وخدمات العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى، فيما تراجع سعر سلعة واحدة في أغسطس 2026، وانخفض سعر 3 سلع من سلع الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل في أغسطس 2026.